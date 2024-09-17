КНДР може постачати іншим країнам уран для створення ядерної зброї – Bloomberg
17 вересня 2024, 17:31
Фото: з відкритих джерел
Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї у своїй країні.
Нові деталі щодо діяльності Північної Кореї зі створення ядерної бомби викликали занепокоєння про те, що президент КНДР Кім Чен Ин може постачати ядерну зброю країнам, які незаконно проводять збройні програми.
Про це пише Bloomberg.
Зокрема Пхеньян опублікував світлини заводу, де ізотопи урану можуть бути розділені для палива ядерної зброї. Масштаби об'єкта говорять про те, що Північна Корея може збагачувати матеріал у більшому об'ємі, ніж їй потрібно для власної безпеки.
"Ми стурбовані тим, що матеріал може піти в інше місце", - зауважив заступник міністра енергетики США Девід Терк.
Він додав, що нові потужності Північної Кореї, які "викликають глибоке занепокоєння", були в центрі уваги на зустрічах цього тижня у Відні (Австрія) під час щорічної генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії.
У Bloomberg нагадали, що 13 вересня північнокорейські державні ЗМІ повідомили про рідкісний візит Кіма до свого Інституту ядерної зброї, де виготовляється високозбагачений уран для зброї. У Центральному телеграфному агентстві КНДР заявили, що інженери отримали наказ "експоненціально збільшити" ядерний запас країни.
"Північна Корея вже виробила достатньо збагаченого урану для значного ядерного арсеналу і навряд чи потребує більше. Найбільше занепокоєння викликає те, що надлишок може бути перенаправлений на продаж тому, хто запропонує найвищу ціну, державному чи недержавному. Це величезне занепокоєння з точки зору розповсюдження", - підкреслив американський інженер з ядерної зброї і колишній директор з питань гарантій МАГАТЕ Роберт Келлі.
Водночас за останніми оцінками Федерації американських вчених, запаси країни вже могли зрости до 90 бомб.
"Це дуже багато матеріалу. Це дуже багато зброї", - наголосив Девід Терк.
Своєю чергою представник Південної Кореї на засіданні МАГАТЕ заявив, що Пхеньян і москва активізували торгівлю після війни росії в Україні.
"Ми закликаємо росію і Північну Корею негайно припинити свою незаконну співпрацю. Зростаюча військова співпраця між росією і Північною Кореєю загрожує миру і стабільності в усьому світі", - зазначив міністр науки Південної Кореї Санг Ім Ю.