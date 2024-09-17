КНДР може постачати іншим країнам уран для створення ядерної зброї – Bloomberg

Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї у своїй країні.

Нові деталі щодо діяльності Північної Кореї зі створення ядерної бомби викликали занепокоєння про те, що президент КНДР Кім Чен Ин може постачати ядерну зброю країнам, які незаконно проводять збройні програми.

Зокрема Пхеньян опублікував світлини заводу, де ізотопи урану можуть бути розділені для палива ядерної зброї. Масштаби об'єкта говорять про те, що Північна Корея може збагачувати матеріал у більшому об'ємі, ніж їй потрібно для власної безпеки.

"Ми стурбовані тим, що матеріал може піти в інше місце", - зауважив заступник міністра енергетики США Девід Терк.