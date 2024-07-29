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КНДР може провести ядерне випробування перед виборами в США – Bloomberg

29 липня 2024, 11:33
КНДР може провести ядерне випробування перед виборами в США – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
За інформацією видання – востаннє Північна Корея випробувала ядерний пристрій у 2017 році.
КНДР може планувати проведення ядерного випробування перед президентськими виборами у США, аби підвищити свій авторитет.
 
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік, передає Bloomberg. 
 
За інформацією видання, північнокорейський лідер Кім Чен Ин розгортає нові боєголовки, які можуть завдати удару по США та їхнім союзникам в Азії. 
 
Водночас міністр оборони Південної Кореї наголосив, що Сеул досягне угоди з Японією та США щодо стандартизації відстеження ракет, які будуть випущені з Північної Кореї. Відомо, що він відвідав Токіо (Японія), аби підписати угоду з США та Японією, яка закріпить досягнення у співпраці в галузі безпеки, куди входять й спільні військові навчання. 
 
"Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування, якщо буде прийнято відповідне рішення. Ми не можемо виключати, що цей вирішальний момент може настати безпосередньо перед або після президентських виборів у США, щоб посилити свої важелі впливу на США", - попередив Вонсік.
 
У Bloomberg нагадали, що востаннє Північна Корея випробувала ядерний пристрій у вересні 2017 року. Наразі ця атомна бомба є найсильнішою, її потужність оцінюють в 120-250 кілотонн. У Корейському інституті оборонного аналізу, що знаходиться у Сеулі, зазначили, що бомба має від 80 до 90 боєголовок, а також додали, що в довгостроковому майбутньому Кім розраховує мати від 100 до 300 боєголовок. 
 
Своєю чергою міністр оборони Південної Кореї зауважив, що його країна разом із США та Японією розпочали обмін даними в режимі реального часу про запуски ракет ще з грудня. Також вони розробили стандартні операційні процедури (СОП) для обміну інформацією.
 
"Три країни майже досягли згоди щодо СОП", - запевнив він, додавши, що очікує підписання угоди найближчим часом.

 

КНДРвійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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