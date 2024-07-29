КНДР може провести ядерне випробування перед виборами в США – Bloomberg

За інформацією видання – востаннє Північна Корея випробувала ядерний пристрій у 2017 році.

КНДР може планувати проведення ядерного випробування перед президентськими виборами у США, аби підвищити свій авторитет.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік, передає Bloomberg.

За інформацією видання, північнокорейський лідер Кім Чен Ин розгортає нові боєголовки, які можуть завдати удару по США та їхнім союзникам в Азії.

Водночас міністр оборони Південної Кореї наголосив, що Сеул досягне угоди з Японією та США щодо стандартизації відстеження ракет, які будуть випущені з Північної Кореї. Відомо, що він відвідав Токіо (Японія), аби підписати угоду з США та Японією, яка закріпить досягнення у співпраці в галузі безпеки, куди входять й спільні військові навчання.