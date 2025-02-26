КНДР може збільшити постачання ресурсів росії – ISW

Супутникові знімки зафіксували підозрілу активність у порту Расон

Північна Корея може наростити постачання ресурсів до росії на тлі поглиблення двосторонньої співпраці. Супутникові знімки зафіксували підозрілу активність у порту Расон, що може свідчити про передачу вантажів, зокрема військового призначення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

"За даними російських і північнокорейських державних ЗМІ, у москві відбулася зустріч представників росії та Північної Кореї. У ній взяли участь глава консульського департаменту МЗС росії Андрій Клімов, посол Північної Кореї в росії Сін Хон Чхоль і член політбюро Трудової партії Кореї Рі Хі Йонг", - ідеться у звіті.

24 лютого посольство росії в Пхеньяні повідомило, що делегації обговорюють посилення співпраці між російською партією "Єдина росія" та Трудовою партією Кореї в межах стратегічного партнерства між двома країнами, укладеного в грудні 2024 року.

Водночас південнокорейське видання Korea JoongAng Daily оприлюднило супутникові знімки компанії Planet Labs PBC, які можуть свідчити про активні вантажні перевезення між двома країнами.

Супутники зафіксували 110-метрове судно, що перебувало в порту Расон поблизу кордону з Китаєм і росією. Біля причалу також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів.

"Знімки свідчать, що 20 лютого судно пришвартувалося до внутрішньої сторони причалу, а наступного дня перемістилося на зовнішню сторону. Це може свідчити про розвантаження одних контейнерів і завантаження нових перед відплиттям", - зазначено у звіті.