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КНДР може збільшити постачання ресурсів росії – ISW

26 лютого 2025, 10:31
КНДР може збільшити постачання ресурсів росії – ISW
Фото: з відкритих джерел
Супутникові знімки зафіксували підозрілу активність у порту Расон
Північна Корея може наростити постачання ресурсів до росії на тлі поглиблення двосторонньої співпраці. Супутникові знімки зафіксували підозрілу активність у порту Расон, що може свідчити про передачу вантажів, зокрема військового призначення.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)
 
"За даними російських і північнокорейських державних ЗМІ, у москві відбулася зустріч представників росії та Північної Кореї. У ній взяли участь глава консульського департаменту МЗС росії Андрій Клімов, посол Північної Кореї в росії Сін Хон Чхоль і член політбюро Трудової партії Кореї Рі Хі Йонг", - ідеться у звіті.
 
24 лютого посольство росії в Пхеньяні повідомило, що делегації обговорюють посилення співпраці між російською партією "Єдина росія" та Трудовою партією Кореї в межах стратегічного партнерства між двома країнами, укладеного в грудні 2024 року.
 
Водночас південнокорейське видання Korea JoongAng Daily оприлюднило супутникові знімки компанії Planet Labs PBC, які можуть свідчити про активні вантажні перевезення між двома країнами.
 
Супутники зафіксували 110-метрове судно, що перебувало в порту Расон поблизу кордону з Китаєм і росією. Біля причалу також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів.
 
"Знімки свідчать, що 20 лютого судно пришвартувалося до внутрішньої сторони причалу, а наступного дня перемістилося на зовнішню сторону. Це може свідчити про розвантаження одних контейнерів і завантаження нових перед відплиттям", - зазначено у звіті.
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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