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КНДР накопичила запасів на три місяці війни – Yonhap

24 жовтня 2024, 16:31
КНДР накопичила запасів на три місяці війни – Yonhap
Фото: з відкритих джерел
Корейці зараз перебувають на навчаннях у росії.

Військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Видання зазначає, що заводи КНДР заробили на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил росії у озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.
 
Тим часом низка ресурсів інформують про відпрку північнокорейських військових до росії для проходження навчання та відправки до зони проведення бових дій. Однак точної кількості нібито відправлених військових не відомо: повідомляється, зокрема, про 8 тис. солдатів у Рязанській області.
 
війна в УкраїніКНДР росіяросія окупанти

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