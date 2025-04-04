КНДР нарощує військову підтримку рф: артилерію помітили в Криму

26 березня у мережі з'явилося відео, на якому кілька північнокорейських важких артилерійських установок "Коксан" транспортують залізницею в північну частину Криму.

У Криму помітили північнокорейську артилерію, яку перекидали російські загарбники. Не виключається, що вона може бути розгорнута на території України.

Про це повідомляє ZDF.

Як зазначається, 26 березня у мережі з'явилося відео, на якому кілька північнокорейських важких артилерійських установок "Коксан" транспортують залізницею в північну частину Криму.

Видання зазначає, що ці 170-мм гармати відіграли важливу роль у наступі рф у Курській області через великий радіус ураження. За даними ZDF, Україна змогла знищити п'ять гармат "Коксан" за допомогою безпілотників, але відомо, що КНДР передала росії 200 таких установок.

Досі північнокорейські війська брали участь у бойових діях лише у Курській області. Але автори видання припускають, що це може змінитися.

"Однак документально підтверджена присутність артилерійських комплексів "Коксан" на українській території є передвісником політично значущої ескалації, тобто ймовірного швидкого бойового розгортання північнокорейських сухопутних військ в Україні", - йдеться у матеріалі.

Гармати "Коксан" мають радіус ураження до 40 км, але при використанні ракетних снарядів можуть стріляти на відстань до 60 км. Журналісти припускають, що якщо умовно росіяни розмістять північнокорейські гармати на півдні України, то це може бути загрозою для Херсона та Запоріжжя.

Нагадаємо, за даними військових Сеула, у січні та лютому КНДР направила до росії ще близько 3000 солдатів. Північна Корея також відправляє більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти росії. При цьому Північна Корея може збільшити постачання зброї залежно від військової ситуації.