Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

КНДР нарощує виробництво боєприпасів на тлі співпраці з росією

07 травня 2025, 18:44
КНДР нарощує виробництво боєприпасів на тлі співпраці з росією
Фото: з вільного доступу
Північна Корея постачала росії "ракети та снаряди на мільярди доларів" для ведення війни в Україні, а також відправила близько 15 000 своїх військовослужбовців.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав заводи Північної Кореї, де виробництво снарядів було збільшено в чотири рази. Він підкреслив важливість цього кроку для зміцнення бойової потужності.

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту Кім похвалив завод, який збільшив виробництво "в чотири рази порівняно з середньорічним рівнем", зазначивши, що це "важливий крок для підвищення бойової потужності" збройних сил Північної Кореї.

Як повідомляли північнокорейські законодавці, Північна Корея постачала росії "ракети та снаряди на мільярди доларів" для ведення війни в Україні, а також відправила близько 15 000 своїх військовослужбовців.

Ці поставки допомогли росії зміцнити свої позиції на заході Курської області та стали ще одним кроком у зміцненні економічних та політичних зв'язків між двома країнами, які перебувають під міжнародними санкціями.

війнаКНДРбоєприпасиросія окупанти

Останні матеріали

Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється