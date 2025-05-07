КНДР нарощує виробництво боєприпасів на тлі співпраці з росією

Північна Корея постачала росії "ракети та снаряди на мільярди доларів" для ведення війни в Україні, а також відправила близько 15 000 своїх військовослужбовців.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав заводи Північної Кореї, де виробництво снарядів було збільшено в чотири рази. Він підкреслив важливість цього кроку для зміцнення бойової потужності.

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту Кім похвалив завод, який збільшив виробництво "в чотири рази порівняно з середньорічним рівнем", зазначивши, що це "важливий крок для підвищення бойової потужності" збройних сил Північної Кореї.

Як повідомляли північнокорейські законодавці, Північна Корея постачала росії "ракети та снаряди на мільярди доларів" для ведення війни в Україні, а також відправила близько 15 000 своїх військовослужбовців.

Ці поставки допомогли росії зміцнити свої позиції на заході Курської області та стали ще одним кроком у зміцненні економічних та політичних зв'язків між двома країнами, які перебувають під міжнародними санкціями.