КНДР назвала декларацію саміту НАТО "незаконним документом" і заявила про "рішучу протидію"

У заяві МЗС Північної Кореї зазначили про готовність посилити рішучу стратегічну протидію США і НАТО.

У КНДР відреагували на декларацію саміту НАТО, в якій засуджується передача північнокорейської зброї до росії і назвали документ "незаконним".

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA з посилання на заяву речника МЗС КНДР.

"Декларація Вашингтонського саміту доводить, що США і НАТО становлять найсерйознішу загрозу глобальному миру та безпеці. МЗС КНДР рішуче засуджує та відкидає незаконний документ, який порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі", — йдеться у заяві.

У Пхеньяні "рішуче засудили та відкинули декларацію" і назвали її так званим "незаконним документом", яка "порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".