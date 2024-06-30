КНДР назвала Південну Корею, США та Японію "азійською версією НАТО" – Reuters

Північна корея заявила, що захищатимуть регіональний мир агресивною і подавляючою відповіддю.

Також вона розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії і США.

В МЗС КНДР заявили, що відносини між трьома країнами перетворилися на "азіатську версію НАТО", пише Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

В кінці тижня Південна Корея, Японія і США розпочали великомасштабні спільні військові навчання під назвою "Край свободи" за участю есмінців, винищувачів і атомного авіаносця США "Теодор Рузвельт", спрямовані на посилення захисту від ракет, підводних човнів і повітряних атак.

"Пхеньян не залишить поза увагою зміцнення військового блоку на чолі зі США і їхніми союзниками і захищатиме регіональний мир агресивною і переважною відповіддю", - заявили в МЗС КНДР

У відомстві додали, що Вашингтон продовжує свої зусилля з приєднання Південної Кореї та Японії до НАТО і додали, що спроби Південної Кореї постачати зброю в Україну є одним із прикладів цих зусиль.

Зі свого боку Міністерство оборони Сеула у своїй заяві повідомило, що навчання "Край свободи" стали відповіддю на ядерну і ракетну програму Північної Кореї, відкинувши при цьому критику Пхеньяна.

Північна Корея вже давно засуджує спільні навчання США і Південної Кореї як репетицію вторгнення і доказ ворожої політики Вашингтона і Сеула. Минулого року США, Південна Корея і Японія провели спільні військово-морські навчання з протиракетної та протичовнової оборони, щоб поліпшити реакцію на загрози з боку Північної Кореї.