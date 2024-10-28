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КНДР не відправляла в росію елітні війська – WSJ

28 жовтня 2024, 15:26
КНДР не відправляла в росію елітні війська – WSJ
ФОТО: dw.com
Схоже на те, що північнокорейські війська складають з молодих людей, ймовірно, навіть підлітків.

На лінію фронту росії та України наближаються війська з КНДР, але на думку військових аналітиків, вони не є елітними представниками армії Кім Чен Ина.

Про це повідомляє міжнародна газета The Wall Street Journal.

Розвідувальні дані і відеозаписи демонструють що серед солдатів багато підлітків і молодих людей, які, можливо, перебувають на ранній стадії служби. 

Військові виглядають відносно низькими та худими, а це вказує на проблему недоїдання в КНДР.

Крім того, солдати готувались до гірських умов Південної Кореї, орієнтуючись на завдання спецназу, а це не зовсім підходить для військових дій на рівнинних територіях України. 

Також техніка, яка використовується, застаріла, а самі солдати, ймовірно, ніколи не покидали країну. 

В той же час, південнокорейський міністр оборони Кім Ен Хен назвав їх "найманцями з гарматним м'ясом".

В США вважають, що Південної Кореї та України, близько 3 тисяч північнокорейських солдатів прибули до рф цього місяця і частину з них уже бачили в Курській області, на кордоні з Україною.

Кім Чен Ин планує перевірити реакцію рф на участь північнокорейських військ, відправляючи спочатку менш досвідчених солдатів. 

Такої думки дотримується екс південнокорейський чиновник Джеймс Джей Бі Пак. 

На його думку, це "прокладе шлях більш досвідченим", якщо москва вимагатиме нових підкріплень.

наразі незрозуміло, яку роль війська КНДР відіграють у конфлікті, але вони можуть спостерігати за використанням дронів і збором даних, якщо кремль застосує північнокорейські боєприпаси. 

Бойова роль Північної Кореї стала б великою ескалацією конфлікту, вважають у США і НАТО. 

Розгортання в Курську може позиціонуватися як оборонний захід, зазначає аналітик Семюел Кренні-Еванс.

У Північній Кореї політичні наслідки можливих втрат на фронті будуть обмежені ізоляцією сімей військовослужбовців, каже розвідка Південної Кореї. 

За її даними, до грудня КНДР може відправити до 10 тисяч солдатів. Хоча Кім Чен Ин часто називає свої збройні сили "найсильнішими у світі", країна не брала участі у великих конфліктах з Корейської війни 1950-1953 років.

Сьогодні, 28 жовтня, генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.
КНДРвійна в Україні

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