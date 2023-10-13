КНДР передала для рф військове обладнання – ЗМІ

Йдеться про тисячу контейнерів з "військовим обладнанням" для війни проти України.

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала росії тисячу контейнерів з "військовим обладнанням" для війни проти України, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.

Про це повідомляють низка кореспондентів, які вочевидь були на закритому брифінгу Білого дому.

Журналісти отримали інформацію від координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми маємо інформацію, що Північна Корея поставила росії зброю для застосування в Україні. КНДР надала росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо малюнок, що зображує пересування контейнерів", – цитує Кірбі журналістка Лаура Роузен.

Повідомлення майже ідентичного змісту затвітила кореспондентка "Голосу Америки" Патсі Відакусвара, у ньому також зазначається, що ця передача відбулася "останніми тижнями".

Кореспондент азійського Nikkei зазначає, зі слів Кірбі, що в обмін на це КНДР розраховує отримувати ракети земля-повітря, бронетехніку і навіть бойові літаки.

Агентство Reuters теж опублікувало коротку новину про те, що Білий дім опублікував графіки поставок Північною Кореєю зброї до росії. За інформацією США, поставки відбулися між 7 вересня і 1 жовтня.

Зі складу у Північній Кореї зброю спершу завантажували на російське судно, а звідти везли залізницею через усю росію на склади біля міста Тихорєцьк, що у Краснодарському краї.

"Ми засуджуємо надання КНДР росії цієї зброї, що буде використовуватися для того, щоб атакувати українські міста, вбивати українське цивільне населення і далі вести протиправну війну росії", – цитує Reuters Джона Кірбі.