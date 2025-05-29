КНДР передала рф значно більше боєприпасів, ніж вважалося раніше
29 травня 2025, 19:31
Фото: з відкритих джерел
Ймовірно, росія досі здатна воювати лише завдяки КНДР
Лише протягом 2024 року росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Це значно більше за попередні оцінки.
Про це стало відомо з доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеній 11 країнами-членами ООН.
Так, за даними моніторингу протягом минулого року російські морські судна перевезли з портів КНДР в російські порти на Далекому Сході близько 9 мільйонів боєприпасів різних типів і калібрів, включно із снарядами основних артилерійських калібрів 122 і 152 мм - загалом від 4,2 до 5,8 млн одиниць.
Крім того, за минулий рік Росія отримала від Північної Кореї:
- щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по території України,
- самохідні артилерійські установки калібру 170 мм корейського виробництва дальньої дії,
- реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм,
- понад 200 одиниць техніки, серед яких самохідні гармати, РСЗВ і транспортні засоби для перезаряджання обох типів озброєння.
- протитанкові ракети.
Також у звіті містяться посилання на числені розслідування, в межах яких було досліджено уламки снарядів і ракет, запущених росіянами по Україні. На основі цих уламків було підтверджено північнокорейське походження такої зброї.
При цьому з таких розслідувань стає зрозуміло, що КНДР передає росіянам не лише старі запаси, але й зовсім нові вироби, зокрема, ракети, які були вдосконалені з урахуванням досвіду ударів саме по Україні. Крім того, в новій корейські зброї знайдено імпортні комоненти, що підтверджує порушення санкцій, накладених на цю країну на рівні ООН.
Згідно з інформацією однієї з держав-учасниць розлсдідування, в якості оплати росія передала КНДР свої системи протиповітряної оборони - зенітні комплекси малої дальності, а також системи радіоелектронної боротьби, чим теж порушила існуючі санкції.