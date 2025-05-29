КНДР передала рф значно більше боєприпасів, ніж вважалося раніше

Ймовірно, росія досі здатна воювати лише завдяки КНДР

Лише протягом 2024 року росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Це значно більше за попередні оцінки.

Про це стало відомо з доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеній 11 країнами-членами ООН.

Так, за даними моніторингу протягом минулого року російські морські судна перевезли з портів КНДР в російські порти на Далекому Сході близько 9 мільйонів боєприпасів різних типів і калібрів, включно із снарядами основних артилерійських калібрів 122 і 152 мм - загалом від 4,2 до 5,8 млн одиниць.

Крім того, за минулий рік Росія отримала від Північної Кореї: