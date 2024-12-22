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КНДР передала росії нову партію озброєнь – Defense Express

22 грудня 2024, 17:17
КНДР передала росії нову партію озброєнь – Defense Express
Фото: з відкритих джерел
Для КНДР такий крок може мати суто прагматичну мету перевірити ефективність своїх ракетних систем безпосередньо на полі бою, кажуть аналітики
Північна Корея могла передати росії ще один вид балістичних ракет середньої дальності - Pukguksong-2 або "Полярна зірка", в американській класифікації відомі як KN-15.
 
Про це пише Defense Express із посиланням на відео, що з'явилося в мережі і зафіксувало черговий ешелон озброєння і військової техніки з КНДР, який нібито був знятий в Тюменській області.
 
"Якщо КНДР справді передала рф свої балістичні ракети Pukguksong-2, то безпосередньо для Північної Кореї такий крок може мати суто прагматичну мету перевірити ефективність своїх ракетних систем безпосередньо на полі бою з огляду на те, що на сьогодні спеціалісти відмічають низьку ефективність іншого північнокорейського озброєння, а саме KN-23, які рф фактично використовує як зброю терору", - ідеться в публікації.
 
Зазначається, що ракета Pukguksong-2/KN-15 створювалася в умовах підвищеної секретності. За неофіційними даними, розробка ракети Pukguksong-2 могла стартувати ще до 2014 року.
 
Як пише видання, у відкритих джерелах можна знайти інформацію про дальність до 1200-1300 км, хоча, за іншими даними, вона може становити від 2000 до 3000 км.
 
Також вказується, що ракета Pukguksong-2 є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, яка запускається з підводних човнів.
 
Pukguksong-2 є твердопаливною двоступеневою ракетою. Її габарити становлять орієнтовно 9 м завдовжки та 1,5 м у діаметрі.

 

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