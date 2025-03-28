КНДР передала росії САУ М1989 "Коксан" для війни в Україні

Така техніка може бути необхідна для механізації операцій зі снарядами, кажуть аналітики

У мережі з'явилася фотографія ешелону військової техніки з Північної Кореї. У повідомленні йдеться про 7-8 одиниць 170-мм САУ М1989 "Коксан" та вантажівку з краном.

Про це пишуть аналітики Defense Express.

За словами OSINT-аналітиків, світлину було зроблено у місті Джанкой, що в окупованому Криму. Це місто є великою вузловою станцією, звідки військова техніка вирушить на південний напрямок.

У Defense Express кажуть, що фахівці ідентифікували вантажівку як китайську цивільну Sinotruk Howo, на базі якої створена 240-мм РСЗВ M-1991. Тому експерти припустили, що така ж вантажівка з краном, яка знаходиться в ешелоні техніки КНДР, є транспортно-заряджальною машиною до М-1991.

"Проте якщо уважно придивитись до самого крану, то можна побачити, що він не пристосований до заряджання ракет, адже це звичайний автокран яким не вийде зарядити ракету у направляючу. Натомість для заряджання ракет потрібна балка по якій буде їздити шкіф з гаком, або інший рухомий механізм", - зауважили аналітики.

У Defense Express припустили, що є альтернативний варіант того, що ця вантажівка є інженерною машиною, яка входить до складу батареї або дивізіону САУ М-1989 "Коксан". Така техніка може бути необхідна для механізації операцій зі снарядами, які важать понад 60 кг, проте у такому разі це справді звичайний автокран, який приїхав з Північної Кореї.