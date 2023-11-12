КНДР підтверджує зміцнення зв'язків з росією, незважаючи на попередження

У заяві, опублікованій представником міністерства закордонних справ Північної Кореї йдеться, що США "повинні звикнути до нової реальності зростаючих відносин між Північчю та росією".

Північна Корея заявила, що її відносини з росією будуть міцнішати, незважаючи на попередження США та інших країн.

Про це повідомляє Yonhap.

У заяві, опублікованій представником міністерства закордонних справ Північної Кореї йдеться, що США "повинні звикнути до нової реальності зростаючих відносин між Північчю та росією".

Також там назвали звинувачення державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо військової співпраці КНДР та рф "безвідповідальними та провокаційними", а також такими, що "посилюють небезпечну політичну та військову напругу на Корейському півострові".

Нагадаємо, Північна Корея відправила до росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року. В обмін на це рф нібито допомагає КНДР розробками для повторного запуску військового супутника.