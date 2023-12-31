КНДР планує запуск супутників-шпигунів, Кім заявив про "неминучість війни" – Reuters

Промова Кіма пролунала напередодні року, в якому відбудуться вирішальні вибори як у Південній Кореї, так і у Сполучених Штатах.

Північна Корея заявила про намір запустити три нові супутники-шпигуни, а також створити у 2024 році військові безпілотники і збільшити свій ядерний арсенал. Водночас лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що "політика США робить війну неминучою".



Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

"Ми офіційно заявляємо, що якщо США та Південна Корея спробують протистояти нам у військовій формі, то наші сили ядерного стримування дадуть відповідь", - сказав Кім Чен Ин.



"Через безрозсудні кроки ворогів, які намагаються вторгнутися до нас, доконаним фактом є те, що війна на Корейському півострові може спалахнути в будь-який час", - додав він.

Військовим Кім наказав готуватися до "умиротворення всієї території Південної Кореї", в тому числі за допомогою ядерних бомб за потреби, у відповідь на будь-який напад.

За прогнозами експертів, Північна Корея продовжуватиме кампанію військового тиску, щоб спробувати збільшити будь-які важелі впливу напередодні президентських виборів у США, де може повернутися колишній президент Дональд Трамп, який обмінювався з Кімом як погрозами, так і історичною дипломатією.

Кім додав, що повернення такої зброї, яка, за його словами, повністю перетворила Південну Корею на "передову військову базу і ядерний арсенал" Сполучених Штатів, не помічати не вдасться.



"Якщо ми уважно подивимося на конфронтаційні військові дії ворожих сил, то слово "війна" стало реальною дійсністю, а не абстрактним поняттям", - сказав Кім.



У країни немає іншого вибору, окрім як просуватися вперед зі своїми ядерними амбіціями і налагоджувати більш глибокі відносини з іншими країнами, які виступають проти Сполучених Штатів, додав він.

Північна Корея має глибокі зв'язки як з Китаєм, так і з росією.



Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) попередила, що "існує висока ймовірність того, що Північна Корея може несподівано здійснити військові провокації або провести кібератаку в 2024 році, коли очікується мінлива політична ситуація з виборами".



Наразі Пхеньян виключив можливість об'єднання з Південною Кореєю, адже повинна докорінно змінити свій принцип і напрямок, сказав Кім.



"Відносини між Північчю і Півднем більше не є відносинами спорідненості або однорідними відносинами, а повністю перетворилися на відносини між двома ворожими країнами, двома воюючими сторонами", - сказав він.



Південну Корею Кім назвав колонізованою державою, повністю залежною від США в питаннях національної оборони і безпеки.