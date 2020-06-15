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КНДР погрожує Південній Кореї війною

За словами Кім Йо Чжон, армія КНДР відреагує на провокації стосовно Кім Чен Ина
Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, пригрозила Південній Кореї застосувати армію. Вона вважає, що поширення листівок із півдня півострова в адресу її брата ображають гідність керівника КНДР.
КНДР погрожує Південній Кореї війною Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Deutsche Wellе, передає РБК - Україна.

За словами Кім Йо Чжон, яка є завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї, народ в КНДР обурений тим, що Південна Корея поширює листівки з образами на адресу Кім Чен Ина. Вона заявила, що армія країни відреагує на ці провокації.

"Як натяк на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на ухвалення подальших кроків проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії", - заявила Кім Йо Чжон.

Вона додала, що спільне бюро міжкорейських зв'язків також буде закритим.

Зазначимо, в КНДР раніше вимагали від Південній Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антипхеньянських матеріалів.

Нагадаємо, що влада КНДР оголосила про припинення роботи «гарячої лінії» зв'язку з Південною Кореєю - це стане першим кроком на шляху до закриття всіх засобів контакту між Пхеньяном і Сеулом.

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15 06 2020 10:40
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