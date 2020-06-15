КНДР погрожує Південній Кореї війною
Про це повідомляє Deutsche Wellе, передає РБК - Україна.
За словами Кім Йо Чжон, яка є завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї, народ в КНДР обурений тим, що Південна Корея поширює листівки з образами на адресу Кім Чен Ина. Вона заявила, що армія країни відреагує на ці провокації.
"Як натяк на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на ухвалення подальших кроків проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії", - заявила Кім Йо Чжон.
Вона додала, що спільне бюро міжкорейських зв'язків також буде закритим.
Зазначимо, в КНДР раніше вимагали від Південній Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антипхеньянських матеріалів.
Нагадаємо, що влада КНДР оголосила про припинення роботи «гарячої лінії» зв'язку з Південною Кореєю - це стане першим кроком на шляху до закриття всіх засобів контакту між Пхеньяном і Сеулом.
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