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ПОЛІТИКА

КНДР постачає росії мільйони снарядів щороку – The Times

05 жовтня 2024, 08:56
КНДР постачає росії мільйони снарядів щороку – The Times
Фото: з вільного доступу
Немає жодних ознак того, що путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України.

За даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує росія, — близько трьох мільйонів на рік — постачає Північна Корея. Президент путін відвідав Пхеньян на початку цього року, щоб підписати угоду про оборону з Кім Чен Ином, і Кремль став залежним від закритої авторитарної держави, щоб зберегти свої успіхи на сході України

Про це пише видання  The Times з посиланням на джерела в розвідці.

Незважаючи на те, що багато снарядів вважаються несправними, саме їх кількість дозволила росії досягати стабільних успіхів і  нещодавно захопити східне українське місто Вугледар. Про це у вересні попереджав керівник військової розвідки України Кирило Буданов, який наголосив, що навіть балістичні ракети не створюють таких проблем, як величезна кількість снарядів, які надає росії КНДР, зазначає видання.

Однак незважаючи на величезну кількість обстрілів, росія зазнає великих втрат в Україні - 1200 військових на добу, з них 480 - тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

За даними західної розвідки, росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", - відзначив співрозмовник видання.

КНДРвійна в Україніснаряди

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