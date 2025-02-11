КНДР продовжує допомагати росії вести війну проти України – Yonhap
11 лютого 2025, 11:55
Фото: з відкритих джерел
КНДР передала росії 200 одиниць далекобійної артилерії та багато боєприпасів
Північна Корея відправила до росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, швидше за все, відправить ще більше військ і зброї.
Про це повідомило Міністерство оборони Південної Кореї, передає Yonhap.
"КНДР надала близько 11 000 військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, й існує можливість того, що Північ додатково надасть війська, зброю та боєприпаси", - наголосив представник міністерства під час брифінгу для парламентського комітету з оборони.
У Міноборони вважають, що КНДР подвоїть свої зусилля з виготовлення зброї у 2025 році, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасного озброєння, такого як атомні підводні човни, супутники-шпигуни та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.
"Щодо відносин Північної Кореї зі Сполученими Штатами, міністерство заявило, що Пхеньян, схоже, намагається створити сприятливі обставини для переговорів з Вашингтоном за допомогою жорсткої риторики і провокацій", - зазначили у Yonhap.
Водночас у КНДР не відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про плани відновити відносини з лідером країни Кім Чен Ином. Замість цього у Північній Кореї провели ракетні випробування та показали візит Кіма на базу з виробництва ядерних матеріалів.