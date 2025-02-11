КНДР продовжує допомагати росії вести війну проти України – Yonhap

КНДР передала росії 200 одиниць далекобійної артилерії та багато боєприпасів

Північна Корея відправила до росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, швидше за все, відправить ще більше військ і зброї.

Про це повідомило Міністерство оборони Південної Кореї, передає Yonhap.

"КНДР надала близько 11 000 військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, й існує можливість того, що Північ додатково надасть війська, зброю та боєприпаси", - наголосив представник міністерства під час брифінгу для парламентського комітету з оборони.

У Міноборони вважають, що КНДР подвоїть свої зусилля з виготовлення зброї у 2025 році, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасного озброєння, такого як атомні підводні човни, супутники-шпигуни та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.