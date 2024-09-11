КНДР продовжує поставки рф балістичних ракет – NYT

росія отримала нові поставки балістичних ракет малої дальності Hwasong-11.

Північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до росії всупереч санкціям, спрямованим на те, щоб Пхеньян не міг розробити таку зброю, а москва — імпортувати її.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання нагадує, що залишки чотирьох ракет Hwasong-11 були знайдені в Києві 3 вересня дослідниками з Conflict Armament Research, незалежної групи, що базується в Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовувалися у війнах по всьому світу.

"Ракета Hwasong-11, використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які вказували на те, що вона була виготовлена ​​цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які використовувалися під час нападів у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало, коли вони були виготовлені", - йдеться у матеріалі.