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ПОЛІТИКА

КНДР продовжує забезпечувати військові потреби росії – Bloomberg

27 грудня 2023, 19:16
КНДР продовжує забезпечувати військові потреби росії – Bloomberg
Фото: google.com
Військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до росії.

Супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до росії. Північна Корея продовжує передавати кремлю боєприпаси.

Про це повідомляє Bloomberg.

Військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до росії.

Білий дім надав зображення, на яких, за його словами, видно, що зброю пізніше доставили за тисячі кілометрів на склад у російському місті Тихорецьк для використання у війні проти України.

"Потік боєприпасів, який, за словами США і Південної Кореї, охоплює сотні тисяч артилерійських снарядів, може стати серйозною проблемою, оскільки розбіжності в Конгресі США та Європейському союзі щодо військової допомоги загрожують здатності України відбити вторгнення росії", - пише видання.

У британському аналітичному центрі з питань безпеки заявляли, що рішення Пхеньяну про масштабні поставки боєприпасів ще раз підкреслює серйозну загрозу, яку Північна Корея становить для міжнародної безпеки.

У грудні стало відомо, що російський контейнеровоз "Ангара" на якого накладено санкції США, розвантажується в порту Наджіна, в той час, як контейнери з Північної Кореї очікують навантаження на сусідньому причалі.

Аналітик Джеу Шин заявив, що рейси вантажних суден туди і назад між Наджином (Північна Корея) і Дунаєм (росія) не слабшають.

У листопаді Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила законодавцям, що з серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до росії.

Йдеться про 1 мільйон артилерійських снарядів. Північна Корея володіє одними з найбільших у світі запасів боєприпасів, більша частина яких сумісна зі зброєю, наявною у росії на передовій.

Експерт з озброєння Йост Оліманс припустив, що рф отримала від КНДР:

  • 120-міліметрові міномети;
  • 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм ракети.

Зазначається, що додатковий мільйон снарядів дасть змогу рф частіше стріляти на передовій. Україна ж на поточний момент має проблеми із закупівлею боєприпасів для артилерії та може зіткнутися з ще більшими труднощами, якщо не буде забезпечено допомогу з боку США.

КНДРрф тероризмзброя

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