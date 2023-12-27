КНДР продовжує забезпечувати військові потреби росії – Bloomberg
Супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до росії. Північна Корея продовжує передавати кремлю боєприпаси.
Про це повідомляє Bloomberg.
Військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до росії.
Білий дім надав зображення, на яких, за його словами, видно, що зброю пізніше доставили за тисячі кілометрів на склад у російському місті Тихорецьк для використання у війні проти України.
"Потік боєприпасів, який, за словами США і Південної Кореї, охоплює сотні тисяч артилерійських снарядів, може стати серйозною проблемою, оскільки розбіжності в Конгресі США та Європейському союзі щодо військової допомоги загрожують здатності України відбити вторгнення росії", - пише видання.
У британському аналітичному центрі з питань безпеки заявляли, що рішення Пхеньяну про масштабні поставки боєприпасів ще раз підкреслює серйозну загрозу, яку Північна Корея становить для міжнародної безпеки.
У грудні стало відомо, що російський контейнеровоз "Ангара" на якого накладено санкції США, розвантажується в порту Наджіна, в той час, як контейнери з Північної Кореї очікують навантаження на сусідньому причалі.
Аналітик Джеу Шин заявив, що рейси вантажних суден туди і назад між Наджином (Північна Корея) і Дунаєм (росія) не слабшають.
У листопаді Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила законодавцям, що з серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до росії.
Йдеться про 1 мільйон артилерійських снарядів. Північна Корея володіє одними з найбільших у світі запасів боєприпасів, більша частина яких сумісна зі зброєю, наявною у росії на передовій.
Експерт з озброєння Йост Оліманс припустив, що рф отримала від КНДР:
- 120-міліметрові міномети;
- 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм ракети.
Зазначається, що додатковий мільйон снарядів дасть змогу рф частіше стріляти на передовій. Україна ж на поточний момент має проблеми із закупівлею боєприпасів для артилерії та може зіткнутися з ще більшими труднощами, якщо не буде забезпечено допомогу з боку США.