КНДР розробила керовані снаряди для реактивної системи залпового вогню – ЗМІ

Ця зброя може опинитися в росії.

Північна Корея заявила про розробку керованих снарядів для реактивної системи залпового вогню і системи контролю польоту. Аналітики зазначають, що ця зброя може опинитися в росії.

Нові боєприпаси мають калібр 240 мм.

Про це пише Yonhap.

У неділю військові провели їхнє випробування.

У КНДР вважають, що технічне оновлення підвищить роль РСЗВ на полі бою і допоможе переоцінити стратегічну цінність установки такого калібру. Наразі система розгорнула поблизу кордону з Південною Кореєю і направлена на її столицю Сеул.

Як зазначає видання, останнє випробування зброї відбувається на тлі поглиблення військової співпраці між москвою і Пхеньяном, тому імовірно, що нові снаряди будуть експортуватися в росію.

"Цей 240-міліметровий снаряд для реактивної системи залпового вогню, ймовірно, має подвійне призначення. Із практичної точки зору, існує ймовірність того, що його розглядають для експорту в росію, а з політичної він може бути призначений для тиску на Південну Корею", − сказав старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання Хонг Мін.

Протягом останніх тижнів лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання та готовність розпочати війну з Південною Кореєю.