Йдеться про балістичні ракети KN-23 та KN-24.

Північна Корея розширює ключовий комплекс з виробництва зброї, де збираються ракети малої дальності.

Ці ракети Північна Корея передає москві, пише агенція Reuters.

Українські чиновники кажуть, що ці боєприпаси, відомі на Заході як KN-23, використовувалися російськими військами під час нападу на Україну.

Проте І москва, і Пхеньян заперечують, що Північна Корея передала рф зброю для використання проти України, куди вона вторглася в лютому 2022 року. росія та Північна Корея підписали договір про взаємну оборону на саміті в червні та пообіцяли посилити свої військові зв’язки.

Завод є частиною машинобудівного комплексу "Ренсон" у Хамхіні, другому найбільшому місті КНДР.

Науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Сем Лер повідомив, що цей завод є єдиним відомим підприємством, яке виробляє твердопаливні балістичні ракети класу "Хвасон-11".

Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені восени демонструють щось, схоже на додаткову складальну будівлю, яка будується, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників.

Крім того, Пхеньян займається покращенням входів у деякі підземні приміщення комплексу.

За словами Лера, занедбаний мостовий кран, який знаходився перед входом у тунель і заважав вільному доступу, було прибрано, що дозволяє припустити, що вони, можливо, зосередили увагу на цій частині об'єкта.

"Ми розглядаємо це як припущення, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити продуктивність цього заводу", - сказав Лер.

Нова складальна будівля на 60–70% менша за будівлю, яка використовувалася раніше для збирання ракет. У 2023 році державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких північнокорейський лідер Кім Чен Ин йде по нових будівлях комплексу в Хамхіні, де робітники збирають хвостові частини і носові обтічники для ракети, можилво KN-23.

Лер додав, минулого опубліковані відеоматеріали північнокорейських державних ЗМІ показували, що на цьому комплексі вироблялося все: від коліс танків до корпусів ракетних двигунів.