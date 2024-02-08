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КНДР скасувала закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю – Bloomberg

08 лютого 2024, 16:09
КНДР скасувала закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
У січні Пхеньян демонтував пам'ятник, що символізував об'єднання двох Корей.

Парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю.

Про це пише Bloomberg.

Про цей крок оголосили в четвер офіційні ЗМІ Пхеньяна. 

У той час, як режим Північної Кореї діє згідно з примхами Кіма, закони створювали більш формальну основу для функціонування гірського курорту та фабричного парку на північ від кордону”, − зазначає видання. 

Обидва проєкти, які колись розглядалися як моделі майбутньої співпраці, призупинили через політичну неприязнь.

Офіційний представник Міністерства об’єднання Південної Кореї заявив, що цей крок лише ще більше ізолює Північну Корею, додавши, що Сеул не планує найближчим часом відповідати на нього.

Додамо, у січні КНДР знесла великий пам'ятник у Пхеньяні, який “символізував надію на возз'єднання”.

економікаКНДРвійна в Україніросія окупанти

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