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КНДР скопіювала безпілотники США

27 липня 2023, 20:07
КНДР скопіювала безпілотники США
Фото: з відкритих джерел
Північна Корея представила нові розвідувальні та бойові безпілотники схожі на MQ-9 Reaper та RQ-4A Global Hawk.

КНДР натякнула, що перебуває на шляху до створення бойових і розвідувальних безпілотників. 

Про це повідомляє видання NK News

Незрзуміло коли КНДР почав розробляти нові безпілотників, але їхня поява сталася приблизно за 2,5 роки після партійного з'їзду, який відбувся в січні 2021 року, на якому лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим створити "безпілотні ударні засоби" і "розвідувальні безпілотники" з дальністю польоту 500 км.

Обидва літальних апарати представили на Виставці озброєнь і обладнання 2023, що відбулася в Пхеньяні. На кожній зі сторін моделей безпілотників надруковані слова ВПС КНДР та серійні номери.

Одну з моделей представили на виставці як оснащену двома ракетами різних типів, закріпленими під крилами, вона має розмах крил 20 метрів і схожа на американський бойовий БПЛА MQ-9 Reaper. 

Північнокорейська копія MQ-9 має по 3 станції озброєння на крило, і вони заряджені ракетами, аналогічними американським ракетам Hellfire. Американська версія MQ-9 має по 2 станції озброєння на крило.

Ще одна модель безпілотника дуже схожа на літак ВПС США RQ-4A Global Hawk.

Північна КореяКНДРбезпілотники

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