ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери Південної та Північної Корей, а також США й Китаю висловили загальну згоду про укладення мирної угоди.
КНДР та Південна Корея готові до укладення мирної угоди
Північна та Південна Кореї, а також США й Китай загалом погодилися оголосити про формальне завершення Корейської війни, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін
Фото: з вільного доступу
Про це із посиланням на слова президента Південної Кореї Мун Чже Іна пише BBC.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Північна та Південна Кореї, а також США й Китай загалом погодилися оголосити про формальне завершення Корейської війни, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін", - йдеться у матеріалі.
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За його словами, офіційні перемовини іще не розпочалися через вимогу КНДР стосовно припинення “ворожої політики” США.
"Через це ми не можемо сісти за стіл для обговорення декларації. Ми сподіваємося, що спілкування буде розпочато", - сказав Чже Ін.
Нагадаємо: Корейська війна тривала з 1950-го по 1953-ій рік й завершилася перемир’ям, а не мирною угодою. Відтоді Північна та Південна Кореї офіційно перебувають у стані війни одна з одною за підтримки Китаю та США.
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13 12 2021 15:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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