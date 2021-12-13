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КНДР та Південна Корея готові до укладення мирної угоди

Північна та Південна Кореї, а також США й Китай загалом погодилися оголосити про формальне завершення Корейської війни, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін
Лідери Південної та Північної Корей, а також США й Китаю висловили загальну згоду про укладення мирної угоди.
КНДР та Південна Корея готові до укладення мирної угоди Фото: з вільного доступу
Про це із посиланням на слова президента Південної Кореї Мун Чже Іна пише BBC.
 
"Північна та Південна Кореї, а також США й Китай загалом погодилися оголосити про формальне завершення Корейської війни, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін", - йдеться у матеріалі.
 
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За його словами, офіційні перемовини іще не розпочалися через вимогу КНДР стосовно припинення “ворожої політики” США.
 
"Через це ми не можемо сісти за стіл для обговорення декларації. Ми сподіваємося, що спілкування буде розпочато", - сказав Чже Ін.
 
Нагадаємо: Корейська війна тривала з 1950-го по 1953-ій рік й завершилася перемир’ям, а не мирною угодою. Відтоді Північна та Південна Кореї офіційно перебувають у стані війни одна з одною за підтримки Китаю та США.
 
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13 12 2021 15:45
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