КНДР тимчасово заборонила в’їзд туристам через новий коронавірус – ЗМІ
Про це повідомляє NK News із посиланням на китайське туристичне агентство Young Pioneer Tours (YPT), яке організує поїздки до КНДР,передає УКРІНФОРМ.
"Нам повідомили, що всім іноземним туристам буде тимчасово заборонено в’їжджати до Північної Кореї, поки не стане зрозуміло, що коронавірус під контролем", - розповів менеджер з YPT.
Ці обмеження наберуть чинності в середу, 22 січня.
Нині більшість іноземців, які відвідують КНДР, прибуває з Китаю.
Як повідомлялося, вже шестеро людей померли в Китаї внаслідок зараження новим видом вірусу, а кількість пацієнтів із новим коронавірусом зросла до 291 особи.
Випадки зараження вірусом вже зафіксували в Таїланді, Японії та Південній Кореї.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе в середу, 22 січня, термінове засідання, присвячене загрозі, яку становить новий коронавірус, уперше зафіксований у Китаї.
Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин піднявся на найвищу гору Північної Кореї - Пектусан, верхи на білому коні.
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