КНДР удосконалила ракети, які передає рф для завдання ударів – Reuters
06 лютого 2025, 10:35
Фото: з відкритих джерел
Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея
Північнокорейські балістичні ракети стали набагато точнішими з кінця грудня 2024 року. Це свідчить про те, що КНДР використовує війну в Україні для доопрацювання своїх ракет і тестування зброї.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в Україні.
За останні кілька тижнів російські війська запустили по Україні понад 20 північнокорейських балістичних ракет. Усі вони виявилися помітно точнішими, ніж раніше. Точність ракет збільшилася до 50-100 метрів, кажуть співрозмовники Reuters. Раніше вона становила 1-3 кілометри.
До участі у війні проти Україна Північна Корея не мала змоги протестувати власну зброю в реальних умовах війни. Але зараз вони виробляють ракети й отримують зворотний звʼязок від замовника – російської армії, тож у них зʼявляється досвід, необхідний для створення якісніших ракет.
Експерт з озброєнь з Асанського інституту політичних досліджень у Сеулі Ян Ук каже, що його джерела в Україні повідомили, що останні партії ракет, які КНДР передала росії, були вдосконаленими. Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея. Можливо, їх конструювали із поліпшеними навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.
росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності K-23, K-23A і K-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100 снарядів, сказало Reuters одне з джерел. За його словами, корейські ракети мають більшу дальність, ніж аналогічні російські балістичні ракети "Іскандер-М".