КНДР удосконалила ракети, які передає рф для завдання ударів – Reuters

Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея

Північнокорейські балістичні ракети стали набагато точнішими з кінця грудня 2024 року. Це свідчить про те, що КНДР використовує війну в Україні для доопрацювання своїх ракет і тестування зброї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в Україні.

За останні кілька тижнів російські війська запустили по Україні понад 20 північнокорейських балістичних ракет. Усі вони виявилися помітно точнішими, ніж раніше. Точність ракет збільшилася до 50-100 метрів, кажуть співрозмовники Reuters. Раніше вона становила 1-3 кілометри.

До участі у війні проти Україна Північна Корея не мала змоги протестувати власну зброю в реальних умовах війни. Але зараз вони виробляють ракети й отримують зворотний звʼязок від замовника – російської армії, тож у них зʼявляється досвід, необхідний для створення якісніших ракет.