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КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету

13 липня 2023, 10:43
КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
Фото: з відкритих джерел
Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.

КНДР підтвердила проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" із двигуном на твердому паливі.

Про це повідомляє Yonhap.

Заявлено, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км. за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км. і впала в Японське море.

Повідомляється, що Рада Безпеки ООН проведе 13 липня термінове засідання у зв'язку з останнім запуском ракети КНДР. Про це повідомило постпредство Великої Британії при ООН.

 

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