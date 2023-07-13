КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.

КНДР підтвердила проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" із двигуном на твердому паливі.



Про це повідомляє Yonhap.

Заявлено, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км. за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км. і впала в Японське море.



Повідомляється, що Рада Безпеки ООН проведе 13 липня термінове засідання у зв'язку з останнім запуском ракети КНДР. Про це повідомило постпредство Великої Британії при ООН.