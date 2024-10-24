КНДР відправляє війська для підтримки росії у Курській області – FT

У FT наголосили, що північнокорейські війська підсилюють армію рф в той час, як росія намагається збільшити свої сили через величезні втрати в Україні.

Північнокорейські війська, яких замаскували під бурятів та якутів, були відправлені, аби допомогти росії повернути Курську область, яку з серпня частково утримують Сили оборони України. Про це свідчать відеоматеріали, які опублікувала розвідувальна служба Південної Кореї.

Про це пише Financial Times.

За словами українських аналітиків, ці сили, швидше за все, дуже малі, аби переломити хід війни, адже рф потрібно подвоїти свою 50-тисячну кількість військ в Курській області, аби витіснити українських військових та провести нову хвилю мобілізації, щоб досягнути успіхів вздовж лінії фронту в Україні.

Водночас старший науковий співробітник з питань наземної війни в Королівському інституті об'єднаних збройних сил Великої Британії Джек Вотлінг вважає, що здатність КНДР допомогти росії поповнити війська може створити для України ще більше труднощів.

"Вони можуть мати досить хорошу згуртованість. Вони можуть мати достатній бойовий дух. Вони можуть бути здатні діяти в масштабах, які росіяни намагаються [досягти]. Це досить низька планка, щоб бути кращими, ніж росіяни зараз", - підкреслив експерт.

У FT наголосили, що північнокорейські війська підсилюють армію рф в той час, як росія намагається збільшити свої сили через величезні втрати в Україні. За оцінками західних посадовців, вони становлять понад 600 тисяч убитих та поранених.

Також західні розвідники мають інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін не дослухався до прохань свого вищого керівництва віддати наказ про нову хвилю мобілізації.

Вотлінг зазначив, що попри те, що рф може зіткнутися з проблемами командування та контролю військами КНДР, її досвід ведення операцій із силами, які підтримує Іран, та ополченцями в громадянській війні в Сирії "дасть московському командуванню очевидну модель, на яку можна спиратися".

Своєю чергою у Національній розвідувальній службі Південної Кореї повідомляють, що війська, яких відправляють до рф, належать до 11 армії КНДР, елітного підрозділу, який називають "Штормовий корпус".

"Це не звичайні північнокорейські солдати, більшість з яких ніколи не проходили належної бойової підготовки. Це добре екіпірована, висококваліфікована мобільна легка піхота", - зауважив старший науковий співробітник південнокорейського державного Інституту стратегії національної безпеки в Сеулі Го Мьонг Хюн.

Водночас FT підкреслює, що війська КНДР прибудуть тоді, коли рф відтіснила Сили оборони України в Курській області, скоротивши територію, яку вона утримує, до 600-700 кв. км у жовтні з близько 1000 кв. км наприкінці серпня.

Також Вотлінг додав, що метою росії є поставити Україну в таку ситуацію, коли утримання всієї лінії фронту було б неможливим, адже окупанти чинили б тиск на українських військових одразу в декількох різних точках вздовж лінії фронту.

"Україна постійно платить за утримання цієї території в Курській області", - сказав він.