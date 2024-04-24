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КНДР відправила делегацію до Ірану вперше за п'ять років

24 квітня 2024, 17:09
КНДР відправила делегацію до Ірану вперше за п'ять років
Фото: з відкритих джерел
Це рідкісне публічне повідомлення про обмін між країнами.

Північна Корея вперше за п’ять років направила до Ірану делегацію найвищого рівня.

Про це повідомляє видання Time.

Північнокорейське інформагентство KCNA повідомило, що делегація КНДР вилетіла із Пхеньяна у Тегеран у вівторок. Її очолив міністр зовнішніх економічних зв’язків Юн Чжон Хо.

Востаннє Пхеньян відправляв свого високопоставленого члена парламенту до Ірану у 2019 році, а запланована поїздка підкреслює військову співпрацю між двома країнами.

Дослідник Університету Корьо професор Пан Кіль Джу вважає, що ця співпраця активізувалася після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"КНДР зараз відправляє економічну делегацію, але це буде початком ширшого військового співробітництва між ними", – вважає дослідник.

На думку експерта із питань озброєнь Ламі Кіма, КНДР має труднощі в енергетиці, тому країна могла б отримати вигоду від іранської нафти і, можливо, хотіла б придбати безпілотники, подібні до тих, які передав до рф Тегеран.

Натомість іранська ядерна програма може отримати розвиток завдяки північнокорейським технологіям.

"Подальше військове співробітництво між двома країнами є дуже ймовірним", – вважає експерт.

 

ІранКНДРвійна в Україніросія-агресор

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