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КНДР відправила до рф нову партію 140-мм мінометів

06 червня 2025, 18:33
КНДР відправила до рф нову партію 140-мм мінометів
Фото: з відкритих джерел
Раніше росЗМІ писали, що його ефективність залишається незрозумілою.
Північна Корея поставила російським військовим нову партію причіпних 140-мм мінометів. До цього до країни-агресорки відправили також 60-мм міномети.
 
Про це повідомив експерт зі збройних сил КНДР Йост Ойлманс.
 
Нові фотографії є першим свідченням їх використання у війні росії та України, адже 60-мм міномет має калібр країн НАТО і міг бути спробою скопіювати західну зброю, пояснив він. 
 
Раніше росЗМІ писали, що його ефективність залишається незрозумілою.
 
Ще однією унікальною зброєю з арсеналу КНДР є 140-мм міномет, призначений для ураження живої сили противника, артилерійських і мінометних батарей та інших цілей противника. Здатен вести стрільбу із закритих вогневих позицій.
 
Міномет може робити 10-12 пострілів за хвилину на відстань 8 км. Його розробили у 1980-1990-х роках, а фото російських військових блогерів дають перше уявлення про роботу цієї системи озброєння, пояснив Ойлманс. 
 
Експерт додав, що такий міномет вперше помітили під час параду з нагоди 60-річчя північнокорейської армії в 1992 році, хоча випустили у 1981 році.
 
Заявлені характеристики:
 
  • Калібр, мм 140
  • Маса в похідному / бойовому положенні, кг 355 / 230
  • Дальність стрільби мін. / макс., м 500 / м 8000
  • Скорострільність, пострілів/хв 10–12
  • Кут підвищення, градусів +80
  • Кут повороту, градусів 5
  • Розрахунок, осіб 5
  • Маса міни, кг 18
  • Маса вибухової речовини, кг 3,52
 
Таким чином постачання артилерії від КНДР продовжують нарощуватися, проте для армії росії все ще зберігається проблема із залежністю від унікальних калібрів.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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