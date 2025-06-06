КНДР відправила до рф нову партію 140-мм мінометів

Раніше росЗМІ писали, що його ефективність залишається незрозумілою.

Північна Корея поставила російським військовим нову партію причіпних 140-мм мінометів. До цього до країни-агресорки відправили також 60-мм міномети.

Про це повідомив експерт зі збройних сил КНДР Йост Ойлманс.

Нові фотографії є першим свідченням їх використання у війні росії та України, адже 60-мм міномет має калібр країн НАТО і міг бути спробою скопіювати західну зброю, пояснив він.

Раніше росЗМІ писали, що його ефективність залишається незрозумілою.