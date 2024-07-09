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КНДР відправила до росії елітну військову тренувальну делегацію – Reuters

09 липня 2024, 14:07
КНДР відправила до росії елітну військову тренувальну делегацію – Reuters
Фото: google.com
Делегацію очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль.
Північна Корея відправила до росії елітну військову тренувальну делегацію з візитом. Державні ЗМІ КНДР назвали це першим військовим обміном між двома країнами після підписання договорів про співпрацю.
 
Про це пише Reuters.
 
Делегацію очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль. Він та військові вилетіли до рф літаком у понеділок. Зазначається, що мета візиту та місце перебування північнокорейців у рф наразі не розголошується.
 
За даними агентства, Військовий університет імені Кім Ір Сена є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів. Чинний лідер КНДР Кім Чен Ин відвідував його після навчання в Швейцарії, коли його готували як третього очільника країни.
 
Минулого року високопосадовці Північної Кореї та рф здійснили рекордну кількість візитів на територію одне одного. Відправка делегації є результатом останнього візиту правителя росії путіна до Пхеньяна в червні.
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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