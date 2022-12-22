КНДР відправила партію зброї російській терористичній групіровці "Вагнера", - Reuters

Кількість зброї, доставленої Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні і така тенденція - ознака відчаю

Терористична російська військова організація ПВК "Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї, що свідчить про розширення ролі ПВК у війні рф проти України, повідомляє Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї компанії Wagner, яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила піхотну зброю та ракети в росію для використання компанією Wagner", - зазначив американський високопосадовець.

За даними джерела, оцінка США, заснована на даних розвідки, які будуть оприлюднені в четвер, полягає в тому, що кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні, "але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання Вагнеру".

Представники США вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують підняти це питання в Раді Безпеки.