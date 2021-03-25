КНДР вперше за рік провела випробування балістичних ракет

Проведення випробувань зафіксували і підтвердили військові Японії, Південної Кореї та США.

Як пише Reuters, ці випробування балістичних ракет в КНДР відбулися вперше з березня 2020 року, повідомляє "Громадське". Також вперше з того часу, як президент США Джо Байден вступив на посаду.

Ракети пролетіли близько 450 кілометрів не вище 100 кілометрів і впали в Японському морі за межами територіальних вод і економічної зони Японії. Шкоди від такого запуску не зафіксували.

Водночас прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга виступив з протестом і назвав такі дії КНДР порушенням резолюції Радбезу ООН і загрозою регіональній безпеці.

21 березня Пхеньян вперше за адміністрації Байдена провів тестові запуски декількох ракет малої дальності. Тоді у США назвали такі кроки "нормальною військовою активністю". За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена нині перебуває на завершальній стадії свого огляду політики щодо Північної Кореї.

Також варто зазначити, що запуст ракет припав на початок естафети олімпійського вогню в Японії.

Нагадаємо, що КНДР показала новий тип балістичних ракет для підводних човнів