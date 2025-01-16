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ПОЛІТИКА

КНДР втрачає тисячі солдатів у Курській області – Forbes

16 січня 2025, 13:17
КНДР втрачає тисячі солдатів у Курській області – Forbes
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Попри величезні втрати від українських мін, артилерії та дронів, північнокорейці продовжують наступати і, як вказує Forbes, витіснили українських воїнів принаймні з одного села.

Північна Корея перекинула у Курську область рф 12 000 солдатів, і до теперішнього моменту третина з них загинули і дістали поранення, тому північнокорейцям може знадобитися підкріплення, і вже скоро.

Про це пише видання Forbes, аналізуючи рівень втрат солдатів армії КНДР на Курщині та розвиток ситуації на цій ділянці фронту в найближчому майбутньому. 

Однак, як підкреслює видання, втрати в лавах північнокорейців не означають, що вони не є "серйозними воїнами". Так, за словами українського військового Володимира Демченка, солдати з КНДР мають "бездоганну стрілецьку підготовку". 

Попри величезні втрати від українських мін, артилерії та дронів, північнокорейці продовжують наступати і, як вказує Forbes, витіснили українських воїнів принаймні з одного села.

Однак, підкреслює автор статті, піхотні атаки, здебільшого без підтримки бронетехніки, не є унікальним північнокорейським явищем. І саме піхота несе на собі основний тягар боїв. Зокрема, понад 200 північнокорейців було вбито або поранено під час першого штурму в Курській області. Один невдалий штурм на початку цього місяця міг призвести до 400 жертв у підрозділах ворога.

До середини січня 3 800 із 12 000 солдатів 11-го армійського корпусу Північної Кореї було вбито або поранено, підкреслюється в статті. Однак, на думку видання, втрати Північної Кореї могли б бути більшими, якби її солдати не володіли хорошою стрілецькою підготовкою. На відміну від російських військовослужбовців, піхотинця армії КНДР роками готували до бою. 

Втім, зменшений на третину 11-й армійський корпус КНДР може потребувати підкріплення, і скоро, підсумували в Forbes. 

"Неясно, чи взяв Пхеньян на себе зобов’язання розгорнути більше військ. Але північнокорейський режим, безумовно, зацікавлений у тому, щоб продовжувати відправляти людей", — пише видання, нагадуючи, що москва торгує військовими технологіями в обмін на додаткову робочу силу.

війнаКНДРвійськовіКурськ

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