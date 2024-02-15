КНДР випробувала крилату протикорабельну ракету
Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети “земля-море” Padasuri-6.
Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Ракета пролетіла над Східним морем понад 23 хвилини та 20 секунд і вразила катер-мішень.
Скільки саме випустили ракет і якою є дальність озброєння – невідомо.
За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який залишився “задоволений результатами стрільб”.
Він наказав реорганізувати роботу берегових ракетних дивізіонів Східного і Західного морських флотів і посилити військову готовність, зокрема у прикордонних водах на північ від островів Йонпхен та Пекрен.