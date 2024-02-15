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КНДР випробувала крилату протикорабельну ракету

15 лютого 2024, 15:41
КНДР випробувала крилату протикорабельну ракету
Фото: з відкритих джерел
За випробуваннями спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Північна Корея повідомила про успішне випробування нової протикорабельної ракети “земля-море” Padasuri-6.

Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Ракета пролетіла над Східним морем понад 23 хвилини та 20 секунд і вразила катер-мішень.

Скільки саме випустили ракет і якою є дальність озброєння – невідомо.

За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який залишився “задоволений результатами стрільб”.

Він наказав реорганізувати роботу берегових ракетних дивізіонів Східного і Західного морських флотів і посилити військову готовність, зокрема у прикордонних водах на північ від островів Йонпхен та Пекрен.

КНДРвипробуванняракетивійна в Україніросія окупанти

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