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КНДР вже давно постачає росії снаряди і ракети – The Economist

20 вересня 2023, 21:23
КНДР вже давно постачає росії снаряди і ракети – The Economist
Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що Північна Корея могла б надати рф широкий спектр товарів.

Північна Корея більшу частину поточного року регулярно передає росії дефіцитні для неї 152-мм снаряди і ракети до "Градів".

Про це повідомляє The Economist, посилаючись на інформацію американської розвідки.

"росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором володимиром путіним", - йдеться у матеріалі.

Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети "Іскандер",  Північна Корея може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

 

КНДРвійна в Україніснарядиросія окупантизброя рф

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