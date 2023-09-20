КНДР вже давно постачає росії снаряди і ракети – The Economist

Зазначається, що Північна Корея могла б надати рф широкий спектр товарів.

Північна Корея більшу частину поточного року регулярно передає росії дефіцитні для неї 152-мм снаряди і ракети до "Градів".



Про це повідомляє The Economist, посилаючись на інформацію американської розвідки.

"росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором володимиром путіним", - йдеться у матеріалі.

Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети "Іскандер", Північна Корея може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.