КНДР вже другий день обстрілює буферну зону біля Південної Кореї

Артилерійські снаряди впали по лінії розмежування кордону між двома країнами.

КНДР другий день поспіль проводить бойову стрільбу поблизу західного кордону з Південною Кореєю і випустила за цей час близько 60 артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував артилерійські обстріли в південно-західних прибережних районах Північної Кореї. Усі артснаряди впали в морській буферній зоні, яка була створена для запобігання морським торговельним конфліктам відповідно до міжкорейської військової угоди, підписаної у 2018 році.