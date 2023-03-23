КНДР, ймовірно, не готова до ядерних випробувань – Reuters

Такі дані оголосило розвідуправління США.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, здається, не збирається проводити ядерне випробування під час військових навчань США та Південної Кореї.



Про це заявив директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер'єр, повідомляє Reuters.

Впродовж 2022 року радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та інші офіційні особи США заявляли, що Північна Корея може відновити ядерні випробування вперше з 2017 року.

Кім Чен Ин міг провести ядерні випробування в той же час, коли проходять найбільші за останні 5 років спільні військові навчання США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи"."Не схоже, що він збирається це робити. Однак ми уважно стежитимемо за ситуацією", - сказав Бер'єр.