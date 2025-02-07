Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР, ймовірно, використовує Україну як випробувальний полігон – ISW

07 лютого 2025, 09:35
КНДР, ймовірно, використовує Україну як випробувальний полігон – ISW
Фото: з відкритих джерел
росія за останні тижні запустила понад 20 північнокорейських ракет, і всі вони продемонстрували підвищену точність.

Північна Корея, ймовірно, використовує свій союз з росією, щоб зробити Україну випробувальним полігоном для вдосконалення своїх ракетних технологій і ширшого військового потенціалу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики наводять слова агентства Reuters, яке посилалось на два джерела, пов’язані з українськими військовими. Видання повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, випущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність.
 
"Ці північнокорейські ракети, які раніше були з точністю від 1 до 3 км, тепер можуть вражати ціль на відстані від 50 до 100 м", – йдеться в повідомленні.
 
Повідомляється, що росія за останні тижні запустила понад 20 північнокорейських ракет, і всі вони продемонстрували підвищену точність. 
 
"Північна Корея, ймовірно, модернізувала навігаційні системи своїх ракет, включила нові механізми керування або отримала покращені дані цілевказівки та компоненти наведення від росії, хоча точні зміни залишаються незрозумілими", – йдеться у звіті.
 
Більше того, аналітики вважають, що північнокорейські ракети не тільки служать для зміцнення арсеналу росії, але й, ймовірно, дозволять Північній Кореї вдосконалити свої можливості для можливих майбутніх військових операцій в інших місцях. Інші російські союзники, такі як Іран, ймовірно, можуть покращити ефективність своїх ударних систем, використовуючи уроки росії, засвоєні під час операцій в Україні.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Політика
"За порєбріком". Пропагандони путіна святкують "просто сенсаційний" перший тиждень самознищення США Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 09:42
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється