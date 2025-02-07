КНДР, ймовірно, використовує Україну як випробувальний полігон – ISW

росія за останні тижні запустила понад 20 північнокорейських ракет, і всі вони продемонстрували підвищену точність.

Північна Корея, ймовірно, використовує свій союз з росією, щоб зробити Україну випробувальним полігоном для вдосконалення своїх ракетних технологій і ширшого військового потенціалу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики наводять слова агентства Reuters, яке посилалось на два джерела, пов’язані з українськими військовими. Видання повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, випущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність.

"Ці північнокорейські ракети, які раніше були з точністю від 1 до 3 км, тепер можуть вражати ціль на відстані від 50 до 100 м", – йдеться в повідомленні.