КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.

Північна Корея сьогодні, 14 березня, запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє Yonhap.



У повідомленні об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї йдеться, що моніторинг систем ППО зафіксував пуск із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 7:41 та 7:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Інформації про збитки не надходило. Як повідомляють японські ЗМІ, уряд проводить збір інформації про запуск.