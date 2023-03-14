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КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

14 березня 2023, 08:35
КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря
Фото: з вільного доступу
Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.

Північна Корея сьогодні, 14 березня, запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє Yonhap.

У повідомленні об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї йдеться, що моніторинг систем ППО зафіксував пуск із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 7:41 та 7:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Інформації про збитки не надходило. Як повідомляють японські ЗМІ, уряд проводить збір інформації про запуск.

збиткиЯпоніяКНДРзапускбалістичні ракети

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