КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря
Північна Корея знову запустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова.
Про це повідомляє AP.
Японська берегова охорона також повідомила, що ймовірна балістична ракета була запущена Північною Кореєю, попередивши судна в цьому районі триматися подалі від падаючих предметів і повідомляти відповідну інформацію береговій охороні.
Видання зазначає, що запуск ракети стався на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до росії.