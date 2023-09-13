КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив про запуск, але поки що не надав ніяких подробиць.

Північна Корея знову запустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова.



Про це повідомляє AP.

Японська берегова охорона також повідомила, що ймовірна балістична ракета була запущена Північною Кореєю, попередивши судна в цьому районі триматися подалі від падаючих предметів і повідомляти відповідну інформацію береговій охороні.

Видання зазначає, що запуск ракети стався на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до росії.