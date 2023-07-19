КНДР запустила ще дві ракети у бік Східного моря

Ракети пролетіли приблизно 550 кілометрів, перш ніж впасти у море.

В середу, 19 липня, КНДР запустила ще дві балістичних ракети малої дальності у Східне море.



Про це повідомляє Yonhap.

В Об'єднананому комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявили, що виявили запуски з району Сунан у Пхеньяні між 3:30 ранку та 3:46 ранку по місцевому часу.



JCS засудила запуски як "акти значної провокації", що завдають шкоди миру не тільки на Корейському півострові, але й у міжнародному співтоваристві, а також як явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Наші військові зберігатимуть стійку позицію готовності, засновану на здатності рішуче відповісти на будь-які провокації Північної Кореї", - заявили в комітеті.