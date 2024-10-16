КНДР заявила про бажання 1,4 мільйона людей приєднатися до армії

Країна загострює войовничу риторику на тлі повідомлень про долучення до російської агресії.

Державні пропагандистські ЗМІ Північної Кореї заявили про бажання 1,4 мільйона молодих людей доєднатися або повернутися до армії на хвилі загострення войовничих настроїв з боку керівництва диктаторської країни.

Медіа звітують про те, що добровольці "прагнуть взяти участь у священній війні зі знищення ворога зброєю революції".

Повідомлення з'явилося на наступний день після того, як КНДР підірвала дороги та залізниці, які з'єднують її з південною демократичною частиною півострова. Раніше режим Кім Чен Ина оприлюднив ядерні погрози на адресу сусідів.