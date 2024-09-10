КНДР збільшуватиме кількість ядерної зброї в "геометричній прогресії"

Країна хоче убезпечити себе від "загроз".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна реалізує політику розбудови ядерних сил, щоб збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії".

Про це повідомило державне телеграфне агентство країни KCNA, передає Reuters.

"Країна має ретельніше підготувати свій ядерний потенціал і готовність використовувати його належним чином у будь-який момент для забезпечення прав на безпеку держави", - заявив Кім під час промови з нагоди річниці створення Північної Кореї.

Він додав, що сильна військова присутність необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам з боку США та їхніх прихильників".

Кім вважає, що Північна Корея стикається з "серйозною загрозою" з боку того, що вона вважає ядерним військовим блоком на чолі з США в регіоні.

Разом з тим, заступник міністра оборони Південної Кореї з питань політики Чо Чхан Ре і його американські та японські колеги засудили диверсифікацію КНДР систем доставки ядерної зброї, випробування і запуски балістичних ракет.

В Сеулі на зустрічі вони підтвердили прихильність щодо зміцнення тристоронньої співпраці для забезпечення миру в регіоні, а саме шляхом стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї, йдеться у спільній заяві, яку опублікував Державний департамент США.