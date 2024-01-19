Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР здійснила випробування підводного човна з ядерною зброєю

19 січня 2024, 10:35
КНДР здійснила випробування підводного човна з ядерною зброєю
Фото: з відкритих джерел
Це стало відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США і Японії.

КНДР заявила, що випробувала підводну систему ядерної зброї нібито у відповідь на спільні морські навчання Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

Північна Корея здійснила випробування підводного ядерного дрона Haeil-5-23 у Східному морі та засудила морські навчання трьох країн, називаючи їх "безрозсудною конфронтацією".

KCNA не розголошувало характеристик Haeil-5-23 і не дало інформації про дату проведення випробування.

Південнокорейське видання нагадало, що в березні 2023 року КНДР вперше повідомила про випробування свого підводного ударного безпілотника Haeil-1, заявивши, що ця "секретна зброя здатна генерувати "радіоактивне цунамі".

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії "ворожій політиці" Вашингтона та її союзників.

Відомо, що 2022 року КНДР здійснила 37 пусків і загалом запустила близько 70 ракет різної дальності. Під час цих навчань КНДР систематично запускала ракети у бік Японії та Південної Кореї.

Не так давно міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні та доправити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.

ядерна зброяКНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється