КНДР знову запустила балістику в бік Японії
05 листопада 2024, 08:33
Фото: з відкритих джерел
Ракети впали за межами територіальних вод.
Об'єднаний військовий штаб Південної Кореї повідомив про черговий запуск балістичних ракет з КНДР у східному напрямку.
Про це пише Reuters.
За даними агенства, кілька цілей, які ідентифікували як балістичні засоби ураження малої дальності, були запущені із Сарівона, що південніше Пхеньяна.
Про загрозу також заявили у береговій охороні Японії. За словами військових, ракети впали у море за межами виключної економічної зони країни.
Наприкінці жовтня КНДР випробувала свою найпотужнішу міжконтинентальну ракету.