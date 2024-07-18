КНДР знову запустила кулі зі сміттям до Південної Кореї

Північна Корея вкотре запустила повітряні кулі із сміттям в бік Південної Кореї.

Повітряні кулі рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує Сеул.

Влада закликала не торкатися повітряних куль, що впали, і повідомляти про це військовим або поліції. Наразі виявили близько 90 таких куль, у яких було сміття та інші відходи.

З кінця травня Північна Корея запустила понад 2000 повітряних куль зі сміттям як протест проти антипхеньянських листівок, які розкидає Південна Корея.

Нагадаємо, високопоставлений північнокорейський дипломат Рі Іль Кю, який базувався на Кубі, у листопаді втік до Південної Кореї разом зі своєю родиною.