КНР запровадила нові санкції проти американських виробників зброї
Китай запровадив санкції проти виробників зброї США, які постачали продукцію Тайваню.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.
Як відзначили в МЗС, протягом тривалого часу Штати нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".
У тому ж числі в Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.
Санкції були вжиті проти 12 оборонно-промислових підприємств та їх керівників. Мова йде про:
- Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
- Lockheed Martin Aeronautics;
- Javelin Joint Venture;
- Raytheon Missile Systems;
- General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
- General Dynamics Information Technology;
- General Dynamics Mission Systems;
- Intercoastal Electronics;
- Systems Research and Simulation;
- Iron Mountain Solutions;
- Applied Technology Group;
- Arciont.