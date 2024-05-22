КНР запровадила нові санкції проти американських виробників зброї

Серед іншого у Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню.

Китай запровадив санкції проти виробників зброї США, які постачали продукцію Тайваню.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.

Як відзначили в МЗС, протягом тривалого часу Штати нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".



У тому ж числі в Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.

Санкції були вжиті проти 12 оборонно-промислових підприємств та їх керівників. Мова йде про: