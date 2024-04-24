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Коаліція дронів вже зібрала майже €500 млн на безпілотники для України

24 квітня 2024, 21:55
Коаліція дронів вже зібрала майже €500 млн на безпілотники для України
Фото: з вільного доступу
Найбільшу суму в €400 млн на закупівлю дронів для України виділили Данія та Нідерланди.

Коаліція дронів, яку очолює Латвія, вже зібрала майже €500 млн – кошти витратять на придбання безпілотників для України.

Про це повідомив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

За словами Спрудса, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на €400 млн – наразі це найбільший внесок у коаліцію дронів. Також на закупівлю безпілотників для України було виділено €70 млн від Канади. Литва виділила €3 млн, а Латвія – щонайменше €10 млн.

"І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають", – наголосив латвійський міністр.
Нещодавно прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що країна готується відправити Україні першу партію безпілотників у рамках коаліції дронів. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що наша країна передає союзникам, які беруть участь у коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.
війна в Україніросія окупантипідтримка Україникоаліція дронів

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