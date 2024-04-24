Коаліція дронів вже зібрала майже €500 млн на безпілотники для України
Коаліція дронів, яку очолює Латвія, вже зібрала майже €500 млн – кошти витратять на придбання безпілотників для України.
Про це повідомив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.
За словами Спрудса, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на €400 млн – наразі це найбільший внесок у коаліцію дронів. Також на закупівлю безпілотників для України було виділено €70 млн від Канади. Литва виділила €3 млн, а Латвія – щонайменше €10 млн.